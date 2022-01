Calciomercato Juventus, ecco il nuovo bomber | Blitz con l’agente

Calciomercato Juventus, accelerata decisiva per l’attaccante: ora bisogna trovare l’accordo con il club.

Il mercato di riparazione è agli sgoccioli e la Juventus non può più indugiare. È tempo di tirare le somme e di decidere chi, tra i possibili obiettivi, possa essere in grado di dare maggiore brio al reparto avanzato di Massimiliano Allegri. Con Chiesa momentaneamente fuori dai giochi, un giocatore che sappia il fatto suo serve più che mai. Tra i principali indiziati nel radar della società bianconera e del diesse Federico Cherubini c’è Anthony Martial del Manchester United.

Uno dei candidati ideali per rinforzare l’attacco e regalare maggiori alternative al tecnico livornese in vista della seconda parte della stagione. I Red Devils, all’epoca, si erano svenati per averlo in squadra. Avevano sborsato sull’unghia 50 milioni di euro, più altri 30 legati ai bonus. Il Monaco, in quel lontano 2015, aveva quindi messo a segno un colpo assolutamente straordinario.

Calciomercato Juventus, contatti avviati con l’entourage di Martial

Solo che gli inglesi, così pare, non sono affatto contenti del suo rendimento. Le aspettative erano parecchie e si avevano ipotizzato un’evoluzione diversa del centravanti francese, motivo che potrebbe indurli a cederlo senza pensarci su più del dovuto. I bene informati fanno sapere che qualche contatto con l’entourage del nazionale francese c’è già stato.

Goal.com sottolinea però l’assenza, al momento, di un dialogo vero e proprio con il Manchester United. La trattativa è appena iniziata e la strada verso un ipotetico accordo è ancora molto lunga.