Calciomercato Juventus, occasione Martial | Ma dipende dallo United

Il calciomercato della Juventus continua a tenere banco quando ormai siamo entrati nella seconda metà del mese di gennaio. Quali operazioni in vista?

Nessuna rivoluzione nella rosa bianconera, questo ormai sembra chiaro. Perché del resto c’è poco tempo per operare ed eventuali partenze andrebbero colmate con l’arrivo di giocatori dello stesso spessore. Tuttavia se ci sarà qualche occasione da sfruttare la Juventus dovrà essere brava a coglierla. Potrebbero spuntare fuori delle alternative low cost da portare a Torino non solo guardando alla seconda parte della stagion, ma anche ad un futuro nel quale il club ha la necessità di ringiovanire l’organico. E una occasione potrebbe arrivare dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, lo United deve pagare parte dell’ingaggio di Martial

In Inghilterra si sta parlando molto della partenza ormai più che probabile di Martial dal Manchester United. L’attaccante è pronto a lasciare i Red Devils, ma non vuole andare in prestito in un altro club di Premier League. Tramontata subito dunque l’opzione Tottenham e anche quella legata ad un Newcastle in vena di grandi spese. Il calciatore preferirebbe una esperienza all’estero e come riporta il “Guardian” tra i club interessati ci sono anche Siviglia, Juventus e Barcellona. Tuttavia per tutti questi club la condizione fondamentale affinchè possano pensare di prendere Martial è che lo United si accolli parte del suo oneroso ingaggio. L’alto stipendio del calciatore – solo due presenze in Premier finora – infatti rappresenta un ostacolo importante da superare per tutti i club che vorrebbero averlo in squadra.