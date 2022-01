Calciomercato Juventus, Simeone ha deciso: irruzione a sorpresa | Cherubini gelato

Calciomercato Juventus, sprint decisivo dei Colchoneros per il difensore finito pure nel mirino dei bianconeri.

Da Madrid si sono messi in moto da tempo. Ed il sorpasso sul Barcellona, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe quasi completato. No, non stiamo parlando di classifica, dove peraltro i blaugrana in questo momento sono più attardati rispetto ai due club più importanti della capitale. L’argomento è il mercato e l'”oggetto” in questione è Andreas Christensen. A giugno scadrà il suo contratto con il Chelsea ed il difensore danese dei Blues ha fatto intendere nelle ultime ore che non ha intenzione di riaprire le trattative per il rinnovo con la società londinese.

Vuole una nuova avventura. Una squadra che ne possa fare il fulcro della propria difesa. Ad aprile compirà 26 anni e sogna un ruolo da protagonista: sia a Londra che in nazionale ha dimostrato che ha ancora molti margini di miglioramento. E Diego Simeone sembrerebbe averlo convinto a sposare la causa del suo Atletico Madrid.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, ecco il dopo Chiesa: scelta fatta!

Calciomercato Juventus, Atletico in vantaggio su Christensen

Per Christensen, tempo fa, aveva fatto un sondaggio anche la Juventus: un parametro zero che faceva gola al direttore sportivo Federico Cherubini, un’occasione da non farsi sfuggire. Ma i bianconeri adesso hanno altre priorità ed a quanto pare hanno mollato la presa sul difensore danese, a lungo inseguito in Italia anche dal Milan.

In pole fino a qualche giorno fa c’era il Barcellona, ma la proposta dei Colchoneros, come riporta Marca.come, è decisamente più vantaggiosa.