Formazioni ufficiali Juventus-Sampdoria | Allegri non lo vede: ennesima panchina

Formazioni ufficiali Juventus-Sampdoria, ancora un’esclusione per l’attaccante bianconero. Ecco le scelte del tecnico livornese.

La Coppa Italia come antipasto del big match di San Siro con il Milan. Domenica prossima la Juventus ritorna nel capoluogo meneghino per affrontare una partita che potrebbe rivelarsi cruciale in ottica quarto posto. Ma ai rossoneri si penserà dopo. Prima c’è la sfida di coppa con la Sampdoria. Un appuntamento che Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di sottovalutare o di prendere sotto gamba, come ha ripetuto più volte.

A parlare chiaro è la sua storia, d’altronde: nella sua precedente esperienza bianconera, infatti, il tecnico livornese ne ha vinte quattro di fila in accoppiata con gli scudetti. Forse non era il momento giusto per giocare una gara infrasettimanale, ma quel che è certo è che la Juventus, tra l’altro detentrice del titolo, non snobberà l’impegno contro i blucerchiati.

Formazioni ufficiali Juventus-Sampdoria, di nuovo fuori Kaio Jorge

La Sampdoria non attraversa certo un buon momento – ha appena esonerato D’Aversa e si prepara ad accogliere Giampaolo – e sicuramente tra le sue priorità non c’è la Coppa Italia ma proprio per questo motivo la Juventus non può permettersi di abbassare troppo la guardia. L’ha spiegato bene ieri Allegri, dicendo che i suoi dovranno stare attenti a non rendere complicata una partita che sulla carta non lo è.

Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, confermata la presenza di Morata in attacco: a supportare lo spagnolo non sarà il giovane brasiliano Kaio Jorge – altra esclusione per lui – ma Kulusevski.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Conti, Magnani, Murru, Augello; Bereszynski, Askildsen, Rincon, Thorsby; Caputo, Torregrossa.