Juventus-Sampdoria, altra tegola per Allegri: assenza dell’ultim’ora

Juventus-Sampdoria, piove sul bagnato per Allegri: ha accusato un fastidio muscolare e non sarà della partita.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Sampdoria, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che però i bianconeri affronteranno in piena emergenza.

Oltre alle varie assenze in difesa, con il solo Rugani centrale puro arruolabile, a cui sarà affiancato molto probabilmente De Winter, si aggiungono altre note dolenti. Come riportato da Romeo Agresti sul proprio profilo Twitter, infatti, non sarà della partita neanche Federico Bernardeschi, che ha accusato un lieve fastidio muscolare ed osserverà in maniera precauzionale un periodo di riposo, in maniera tale da evitare di correre rischi in vista della super sfida contro il Milan, in programma nel week end.

Staremo a vedere come il tecnico livornese ridisegnerà la squadra, anche perché l’ex Fiorentina stando alle ultime indiscrezioni della vigilia sarebbe dovuto partire dal primo minuto. Tuttavia, alla luce dei molti impegni in rapida successione che attendono la Vecchia Signora, lo staff sanitario della Juve ha preferito non correre alcun tipo di rischio.