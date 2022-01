Calciomercato Juventus, contratto fino al 2026 | Ribaltone Sky

Calciomercato Juventus, il primo colpo è sempre più vicino, ma occhio alla concorrenza del Bayern Monaco.

La sessione invernale di calciomercato della Juventus è giunta nella sua fase di svolta. L’agente di Arthur si è recato nella sede dell’Arsenal, per dare un’accelerata alla trattativa che dovrebbe portare il brasiliano in Premier League.

L’eventuale trasferimento dell’ex Barça, in prestito, ai Gunners, potrebbe essere antesignano di un colpo in entrata. Sono diversi i profili attenzionati da Cherubini, alcuni dei quali sembrano essere, al momento, irraggiungibili. Tale, ad esempio, si può definire il possibile assalto a Bruno Guimarães, per il quale il Lione continua a chiedere 40 milioni di euro e non è affatto disposto ad abbassare le proprie richieste. Molto più facile, però, riuscire a mettere le mani su Denis Zakaria, il cui contratto con il Borussia Mönchengladbach scade nel 2022. E non a caso, l’elvetico sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri della “Vecchia Signora”.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Marotta “flirta” con Dybala | “Siamo ambiziosi”

Calciomercato Juventus, Cherubini in pressing per Zakaria: “contatti avanzati”

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, la Juventus avrebbe individuato in Zakaria il rinforzo da consegnare a Max Allegri: i contatti con il centrocampista elvetico sarebbero in stato “avanzato”, con Cherubini che avrebbe deciso di mettere sul piatto un contratto di quattro anni e mezzo. Tuttavia, stando a quanto riferito da Sky Sports De, Zakaria sarebbe finito nel mirino anche del Bayern Monaco, in quanto considerato l’erede designato di Tolisso, che non rinnoverà il proprio contratto. Manchester United ormai tagliato fuori: sarà testa a testa Juve-Bayern?