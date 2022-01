Calciomercato Juventus, fari accesi in Brasile: sondaggi per il gioiellino

Calciomercato Juventus, ecco l’ultimo nome finito sul tavolo dei dirigenti bianconeri. Ma c’è un problema non da poco.

Mancano ormai meno di due settimane alla chiusura del mercato invernale e non è ancora arrivato il primo squillo della Juventus. Del famigerato attaccante che avrebbe dovuto rinforzare il reparto avanzato di Massimiliano Allegri nemmeno l’ombra. In attesa di cosa succederà nei prossimi giorni, solitamente quelli cruciali per portare a termine le trattative, il club bianconero sembra tutt’ora in fase di valutazione. Agire adesso con una cosiddetta soluzione-tampone oppure sferrare il colpo a giugno?

Per l’attacco restano sempre in ballo in nomi di Icardi e Martial. Due giocatori che non riescono a trovare spazio – l’argentino nel Psg e il francese nel Manchester United – e che non vedono l’ora di cambiare aria. Molto più difficile, anzi quasi impossibile, che arrivino già in questa sessione profili del calibro di Vlahovic e Scamacca, decisi a continuare nei loro rispettivi club almeno fino a fine campionato.

Leggi anche: Juventus, ultim’ora ufficiale: ecco l’avversaria ai quarti di Coppa Italia

Calciomercato Juventus, bianconeri interessati a Renyer del Santos

Una scelta che va ponderata bene, quella della punta. Ma ciò non impedisce alla Juventus di sondare il mercato dei giovani. Anzi, gli osservatori bianconeri sono molto attivi su quel fronte e l’ultima novità arriva dal campionato brasiliano. La riporta in esclusiva Calciomercato.it e riguarda un gioiellino del Santos, l’attaccante 18enne Renyer.

La Juventus vorrebbe imbastire una trattativa sulla falsariga di quella per Kaio Jorge – arrivato proprio dal club paulista – ma ci sarebbe un ostacolo non da poco. Il Santos, infatti, sta lavorando al prolungamento del contratto del giocatore, inserendo una clausola da 60 milioni di euro.