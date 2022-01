Calciomercato Juventus, via libera Ronaldo | Sfida a tre per il pupillo di Allegri

Calciomercato Juventus, si defila definitivamente dalla corsa al centrocampista: ora restano in tre a contenderselo.

Massimiliano Allegri lo ritiene l’obiettivo principale per il centrocampo. Non avrebbe raccomandato altro ai suoi dirigenti, l’allenatore livornese. Il suo pupillo indiscusso è senz’ombra di dubbio Denis Zakaria, corteggiatissimo nazionale svizzero in uscita dal Borussia Monchengladbach. In assoluto uno dei parametri zero più ambiti d’Europa. Tuttavia l’arrivo del duttile centrocampista elvetico non è così scontato come sembra.

Sulle sue tracce, oltre ai bianconeri, ci sono diverse big pronte ad esaudire le richieste del suo entourage. Di comune accordo con il Gladbach, intanto, il giocatore recentemente ha fatto sapere che questa sarà la sua ultima stagione con la maglia dei Fohlen, un’avventura durata cinque anni. Ora gli resta solamente si sfogliare la margherita delle pretendenti e scegliere la destinazione più gradita.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, “addio” a De Ligt | Fumata bianca sempre più vicina

Calciomercato Juventus, Zakaria non andrà al Manchester United

Una di queste, però, avrebbe già mollato. Si tratta del Manchester United, come riporta il giornalista Rudy Galetti tramite il suo profilo twitter. Si pensava che l’arrivo di un conoscitore della Bundesliga come Ralf Rangnick potesse essere decisivo per concludere l’affare, ma a quanto pare i Red Devils hanno cambiato obiettivo. A questo punto, con la Roma ormai fuori dai giochi, chi resta in corsa per Zakaria sono Juventus, Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Con i bavaresi, secondo Galetti, in leggero vantaggio sulle altre. L’interesse del club campione di Germania sta aumentando giorno dopo giorno: interesse con ogni probabilità ricambiato anche dal centrocampista svizzero, che resterebbe così in Bundesliga – campionato che conosce abbastanza bene – ma in una squadra che gli garantirebbe di lottare per i traguardi più importanti.