Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro | Sostituto in Serie A

Calciomercato Juventus, il lavoro di scouting dei bianconeri ha cominciato a mettere gli occhi sul possibile sostituto di Alex Sandro.

Anche contro la Sampdoria, Alex Sandro non ha disputato una prova convincente, tutt’altro. Da un errore del brasiliano è scaturito il goal che ha permesso alla Samp di rimettersi in careggiata: purtroppo, si tratta dell’ultima macchia di una stagione che per adesso vede l’ex Porto recitare il ruolo di copia sbiadita di sé stesso, in un’involuzione che definire preoccupante sarebbe solo un eufemismo.

Il brasiliano è legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2023, ma è indubbio che – qualora dovessero materializzarsi i presupposti giusti – il laterale carioca possa fare le valigie sin dalla prossima estate. Qualche rumours dalla Spagna lo ha accostato al Real Madrid, ma senza troppa convinzione. Si vedrà. Intanto, Cherubini e tutto il ramo scouting della Juventus sono già all’opera per preparare il terreno in vista di un sempre più eventuale sostituto dell’esterno mancino.

Calciomercato Juventus, occhi in Serie A per il sostituto di Alex Sandro

Come rivelato da Luca Momblano nel corso della diretta Twitch di Juventibus, la “Vecchia Signora” starebbe attenzionando Udogie, terzino sinistro classe ‘2002 attualmente in forza all’Udinese, che lo ha prelevato in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dall’Hellas Verona. Ecco le parole del giornalista: “La Juventus ha messo gli occhi – e dopo la partita contro di noi ancora di più – su Udogie dell’Udinese, Nazionale Under 21, che in alcuni momenti ha messo in difficoltà anche Cuadrado. Per il giocatore, però, c’è già un’offerta che non è della Juve, ma dell’Atalanta, che ha la “grana” Gosens da risolvere”.