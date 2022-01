Calciomercato Juventus, lo prendono subito: “Colpo alla Locatelli”

Calciomercato Juventus, il giovane che è già un predestinato piace e non poco alla dirigenza che sogna il colpo “alla Locatelli”.

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo nel mirino un altro giovane che è già una certezza. Un colpo alla Locatelli in tutti i sensi, perché il giovane Frattesi proprio come Manuel sta già riscrivendo la storia del Sassuolo e proprio come Manuel gioca a centrocampo. Il classe 1999 azzurro è già un predestinato, la Juve lo sa ed è per questo che vorrebbe riuscire a chiuderlo il prima possibile vista la tanta concorrenza italiana. Proprio in questo periodo la dirigenza della Vecchia Signora dovrebbe studiare la mosse vincente per convincere l’ad neroverde Carnevali per parlare del futuro del giocatore ma Marotta sempre essere già in pole per chiuderlo subito.

Frattesi il “nuovo” Locatelli

Un giovane cha ha riscosso interesse non solo alla Juventus ma anche all’Inter che segue sempre più da vicino giovani italiani. Da quando Marotta è diventato l’Ad nerazzurro l’internazionalità dell’Inter sembra sempre più nazionale. La Juventus per anticipare le rivali vuole studiare una mossa vincente ma l’ex Marotta ha in mente un operazione alla ‘Locatelli’. Manuel è arrivato in bianconero con un prestito biennale gratuito e un obbligo di riscatto di 25 milioni pagali in tre esercizi, come scrive ‘Tuttosport’ anche per Frattesi si vorrebbe fare un operazione simile ma condotta proprio dall’Inter.

Infatti, come detto poc’anzi, Marotta avrebbe come principale obiettivo in mediana proprio il giovane italiano che proverebbe a chiudere già nell’immediato, regalando ad Inzaghi un rinforzo di qualità.