Calciomercato Juventus, ecco il primo colpo: “Pronti ad accoglierlo”

Calciomercato Juventus, un giocatore su tutti è pronto ad arrivare ma prima dovrà partire l’altro bianconero in uscita.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ il primo colpo in mediana potrebbe essere un gradito ritorno. Si parla infatti di Rovella pronto ad anticipare di qualche mese il suo rientro sotto la Mole, visto che, attualmente, il nazionale azzurro è in prestito proprio ai liguri del Genoa. Ma prima dell’arrivo di Rovella bisognerà risolvere la questione Aaron Ramsey ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Premier League, un ritorno a Londra per lui. Proprio il Crystal Palace sarebbe la squadra in pole per l’acquisto.

Rovella anticipa il ritorno a gennaio

Una volontà di farlo crescere subito. Così scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Allegri avrebbe deciso per il ritorno del centrocampista italiano, nonostante l’infortunio. Proprio in questo momento Rovella è ai box per colpa di un infortunio ma non è da escludersi che la Juventus lo voglia prelevare lo stesso, così da inserirlo pian piano in rosa.

Un prospetto importante per il futuro che in bianconero prenderebbe le redini del centrocampo al posto di Ramsey ormai prossimo al ritorno in Inghilterra. Su di lui ci sarebbe l’interesse sentito del Crystal Palace altra squdra di Londra che vorrebbe a tutti i costi il gallese. Una cessione che darebbe spazio al grande ritorno di un pupillo di Allegri.