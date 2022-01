Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic: scambio e cash per il sì

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno rotto gli indugi e avrebbero virato con decisione su Dusan Vlahovic già a gennaio.

Se ne parlava da tempo, ma in tarda serata è arrivata anche la conferma tanto attesa: la Juventus ha scelto Dusan Vlahovic per rimpolpare il proprio reparto offensivo, ed è pronta a dare la caccia al bomber serbo già in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.

Stando a quanto riportato da gazzetta.it infatti, i bianconeri avrebbero rotto gli indugi e sarebbero intenzionati a proporre alla Fiorentina un’offerta composita: 35 milioni cash più il cartellino di Dejan Kulusevski, valutato circa 35 milioni di euro, per arrivare a quei 70 milioni di euro richiesti dal patron Rocco Commisso. Chiaramente non è detto che i Viola accettino subito l’offerta, ma è comunque una traccia importante, decisiva, dalla quale partire. Ricordiamo che il classe ‘2000 avrebbe già trovato da tempo un accordo di massima con “Madama”, sulla base di un contratto da 6 milioni di euro annui.

Calciomercato Juventus, blitz immediato per Vlahovic: ecco l’offerta

No Icardi, no Scamacca, neanche Aubameyang né Martial: è Vlahovic il primo nome nell’agenda della Juventus, e Cherubini la prima mossa l’ha messa a referto. I gigliati si sono già cautelati prendendo Piatek, mentre la Juve ha procrastinato a febbraio gli eventuali discorsi legati ai rinnovi contrattuali, compreso quello di Paulo Dybala. Per liberare “spazio” per Vlahovic? Sembrerebbe proprio di sì, e l’asse Firenze-Torino potrebbe ritornare ad infiammarsi in queste fredde ore invernali. Su Vlahovic irrompe la “Signora”: mettiamoci comodi, lo show è appena iniziato, con l’Arsenal che osserva la situazione da posizione tutt’altro che defilata, anche se la sua scelta, Vlaho l’ha già fatta. Da tempo.