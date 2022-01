Juventus, blindato il futuro | La firma è ufficiale

Juventus, arriva il prolungamento di contratto per il centrocampista: si legherà al club bianconero fino al 2026.

Il suo impegno è stato premiato: Fabio Miretti continuerà a vestire la maglia bianconera fino al 2026. La notizia del rinnovo del suo contratto è trapelata qualche minuto fa ed ha entusiasmato tanto lui quanto i tifosi juventini. Il centrocampista, classe 2003, è al settimo cielo: “È come sentirsi ripagati di tutto quello che hai fatto in questi anni – ha detto a Juventus Tv – La voglia di fare, di migliorarsi, l’entusiasmo. Ma in ogni singolo allenamento, perché non basta farsi vedere bene in partita e poi scordarsi di tutto in settimana”.

Si può quindi dire che la sua costanza e i suoi sacrifici siano stati ampiamente ripagati. E anche che Miretti se lo meritava, soprattutto perché ha scelto la Vecchia Signora che era solo un bambino o poco più. Per lui la Juventus non è solo una società, ma prima ancora una famiglia. E Vinovo non è un quartier generale, ma casa sua.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, contatti con l’agente: occhi sulla rivelazione della Serie A

Juventus, Miretti ha rinnovato il contratto per altri quattro anni

Della sua buona volontà pare che i mister della Primavera si fossero accorti già in tempi non sospetti. “Mi avevano premiato per l’attitudine che avevo da piccolo nell’allenarmi, nell’essere sempre concentrato”. Un destino che era quindi scritto nelle stelle, se vogliamo. L’obiettivo, per i prossimi anni, sarà quello di continuare a camminare lungo il sentiero che egli stesso ha tracciato.

Alzando l’asticella, ovviamente, ma senza montarsi la testa. E guai a paragonarlo a Claudio Marchisio o a qualunque altro calciatore. Lui vuole essere Fabio Miretti e basta.