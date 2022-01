Calciomercato Juventus, colpaccio in mediana: “Intesa di massima”

Calciomercato Juventus, pronto il colpaccio in mediana già in questo mese. Ci sarebbe anche l’intesa di massima. La firma sarebbe vicina

Un colpaccio in mediana. Una trattativa che comunque non è legata a quella di Arthur che alla fine dovrebbe andare all’Arsenal. Ma se anche il brasiliano rimanesse a Torino – cosa che appare difficile al momento – il centrocampista Zakaria potrebbe arrivare ugualmente.

L’operazione potrebbe essere al punto di svolta secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport. E ci sarebbe addirittura un’intesa di massima tra le parti anche perché il ‘Gladbach ha capito perfettamente che è meglio avere un indennizzo adesso piuttosto che perdere il giocatore completamente a zero alla fine della stagione. Soprattutto sotto questo aspetto ormai i tedeschi hanno capito che di un accordo per un eventuale rinnovo non se ne può più parlare. Zakaria ha preso una decisione ed è quella di cambiare aria.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio Arthur | Bomba dall’Inghilterra per il sostituto

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, via libera per Icardi | Così è saltato tutto

Calciomercato Juventus, c’è l’intesa

Insomma, Cherubini avrebbe trovato un punto d’incontro con il club tedesco per strappare subito Zakaria. Si tratterebbe di un indennizzo anche sotto forma di bonus che, ovviamente, dovrebbero anche essere facilmente raggiungibili. Non di una cifra spropositata, visto ovviamente l’imminente svincolo del calciatore, ma di una somma che in ogni caso starebbe bene al Borussia.

Occhio, però, come sempre in questi casi, alla folta concorrenza che c’è attorno al calciatore in scadenza. Le big d’Europa si sono praticamente mosse tutte e un sondaggio è stato fatto in tempi non sospetti. Soprattutto in Premier League il profilo di Zakaria è appetitoso per la sua forza fisica. Bisognerebbe fare un affondo nelle prossime settimane per portarlo via in maniera immediata. Cherubini sembra esserci ed sembra anche pronto ad entrare definitivamente in azione.