Calciomercato Juventus, addio De Ligt | Offerta pazzesca

Calciomercato Juventus, dall’estero si muove sempre di più la suggestione dell’addio per il difensore centrale bianconero.

Calciomercato Juventus, da ‘Sport’ la bomba di mercato sul centrale olandese De Ligt. Stando ai colleghi spagnoli, il Bayern di Monaco potrebbe siglare un grosso movimento di mercato nei prossimi mesi. Il club bavarese vuole trovare un sostituto per Niklas Sule, nel caso in cui il difensore tedesco si rifiutasse di rinnovare il contratto e non volesse continuare in Bundesliga. Il 26enne non ha ancora fatto sapere e si potrebbe pensare ad un addio definitivo. Per questo, i bavaresi, avrebbe identificato il sostituto ideale da portare a Monaco, si parla del centrale bianconero Matthijs de Ligt.

De Ligt al Bayern Monaco | Sotituto di Sule

Il centrale olandese verrà valutato sono nel caso in cui Sule decidesse di lasciare a scadenza di contratto, dunque salutando a zero. Tuttavia, il Bayern ha deciso di fare una mossa a metà febbraio se il difensore non dovesse fare sapere niente, come in questo momento si potrebbe pensare. Stando all’indiscrezione, il direttore sportivo del club tedesco, Hasan Salihamidzic, avrebbe già stabilito i primi contatti con il rappresentante del difensore 22enne, cioè il procuratore Mino Raiola.

Ma stando all’indiscrezione, il Bayern avrebbe anche un’alternativa in difesa. Sulla base delle informazioni raccolte da ‘Sport1′ Il Bayern sta seguendo anche il centrale del Borussia Monchengladbach Matthias Ginter e anche un altro obiettivo dei bianconeri, Rudiger del Chelsea.