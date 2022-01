Siamo entrati davvero nel vivo del calciomercato di gennaio e anche in casa Juventus ora dopo ora si parla di possibili trattative dei bianconeri.

Si è riaccesa di colpo la pista Vlahovic, uno degli obiettivi principali del club per rinforzare l’attacco. Del resto stiamo parlando di uno dei centravanti più forti del mondo nonostante la giovanissima età. Riuscire a strapparlo alla Fiorentina, ma soprattutto anticipare la grande concorrenza (specie dei club inglesi) sarebbe un colpo fondamentale non solo per la Juventus del presente ma anche, e sopratutto, per quella del futuro. Quella dei bianconeri è stata una vera e propria irruzione in questa fase di mercato, considerato che ormai da qualche settimana si stava parlando di altri obiettivi. Quale sarà il futuro di Vlahovic? I tifosi aspettano con ansia risposte.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, Italiano ammette: “Non vedo l’ora che finisca il mercato”

Il tecnico della Fiorentina Italiano in conferenza stampa ha dovuto affrontare ancora una volta il discorso legato all’attaccante viola. E alla domanda legata alla sua rosa al primo febbraio, come si legge sul Corriere dello Sport, l’allenatore ha risposto così: “Con l’arrivo di Piatek e Ikonè abbiamo aggiunto tanto, per il resto vedremo”. In ogni caso lo stesso Italiano ha voluto sottolineare: “Non vediamo l’ora che questa sessione di mercato finisca, giocare in mezzo al mercato è sempre molto complicato”. Rimangono da capire le possibilità che l’affare Vlahovic-Juve possa andare in porto già a gennaio, ma quel che pare sicuro è che i bianconeri stanno lavorando alacremente per riuscire a portare il bomber a Torino al più presto per metterlo a disposizione di Allegri.