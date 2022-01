Calciomercato Juventus, rinnovo in alto mare | Rimane un obiettivo

Il calciomercato della Juventus vede la dirigenza bianconera impegnata a costruire la squadra del presente e quella del futuro.

Manca davvero poco alla conclusione di questa sessione di mercato e la dirigenza della Juventus potrebbe in extremis regalare dei nuovi volti al tecnico Allegri. Tuttavia è più opportuno pensare anche ai possibili innesti per la prossima stagione, calciatori destinati ad essere delle colonne importanti della squadra del futuro. Si guarda con particola interesse anche alla lista dei possibili futuri svincolati, quei calciatori che sono in scadenza di contratto a giugno. Opportunità interessanti per rinforzare la rosa senza spendere un euro per il loro cartellino.

Calciomercato Juventus, assalto a Romagnoli a parametro zero

Così come ha scritto Sportmediaset, la Juventus continua a rimanere fortemente interessata alle prestazioni di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale è in scadenza di contratto con il Milan e all’orizzonte non paiono esserci novità riguardo una sua nuova firma con il club rossonero. Il Corriere della Sera sottolinea come la Juventus sarebbe pronta a fare un tentativo per ingaggiare il calciatore qualora arrivasse a scadenza di contratto. Sarebbe un colpo importante per i bianconeri, che in questo modo rinforzerebbero un reparto che ha assolutamente bisogno di nuovi volti anche per questioni anagrafiche. Chiellini e Bonucci hanno infatti da tempo superato i trent’anni e la Juve ha bisogno di trovare al più presto i loro eredi. Senza dimenticare la questione De Ligt, con l’olandese sempre più nel mirino di grandi squadre pronte a fare offerte importanti per strapparlo alla Juve.