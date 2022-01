Formazioni ufficiali Milan-Juventus, Allegri show: escluso un big

Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Allegri in vista del big match di San Siro. Esclusione a sorpresa.

Sta per alzarsi il sipario su Milan-Juventus, gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno che per i bianconeri potrebbe rappresentare il punto di svolta della stagione. Dybala e compagni, infatti, occupano attualmente il quinto posto in classifica, a due lunghezze di distanza dall’Atalanta, con la Dea che – con una partita in meno – potrebbe essere scavalcata dalla “Vecchia Signora” se quest’ultima dovesse ottenere il bottino pieno a San Siro.

Confermate le indiscrezioni della vigilia, con Allegri che ripropone il 4-2-3-1: in porta toccherà a Szczesny, con De Sciglio ed Alex Sandro – che ha vinto il ballottaggio con Pellegrini- sulle corsie laterali. Rugani e Chiellini, vista l’assenza di Bonucci, che rientrerà dopo la sosta, sarà la coppia dei centrali (De Ligt in panchina), con Cuadrado, Dybala e Mckennie alle spalle dell’unica punta Morata. A centrocampo l’inamovibile Locatelli agirà in coabitazione con Bentancur, che ha vinto il ballottaggio con Rabiot e – sebbene accostato in queste frenetiche ore di calciomercato all’Aston Villa, agirà dall’inizio.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny, De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro, Locatelli, Bentancur, Cuadrado, Mckennie, Dybala, Morata.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.