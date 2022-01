Pagelle Milan-Juventus e voti: Rugani un leone, tre bocciature “top”

Voti e pagelle di Milan-Juventus, gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno di Serie A: tre bocciature a sorpresa.

Aveva tutta l’aria di una prova del nove per la Juventus che però, in quel di San Siro non va oltre uno scialbo 0-0 in casa di un Milan apparso molto più volenteroso rispetto a quanto mostrato dagli uomini di Allegri che, sebbene non abbiano concesso occasioni eclatanti, non hanno quasi mai impensierito Maignan. Tra i migliori dei bianconeri impossibile non menzionare Rugani che, dopo un inizio un pò timido, con il passare dei minuti ha acquisito coraggio ed autostima, sventando la minaccia in almeno tre circostanze potenzialmente pericolose. Male Morata e non bene anche Dybala, che spesso è stato costretto ad arretrare troppo il proprio raggio di azione per cercare di illuminare la manovra.

Voti Milan-Juventus e pagelle: Bentancur sugli scudi, Locatelli flop

Dinamico ed effervescente nel recupero palla invece Rodrigo Bentancur, che forse ha disputato la sua migliore partita stagionale, sicuramente la più concreta. Contratto e poco preciso Manuel Locatelli, che ha avvertito il peso della gara contro la grande ex e non è riuscito ad incidere quanto avrebbe dovuto. Positiva la prova di De Sciglio, attento in marcatura su Theo Hernandez. Ecco tutti i voti dei bianconeri:

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny 6, De Sciglio 6, Chiellini 6,5, Rugani 6,5, Alex Sandro 6, Cuadrado 5,5 (’66 Bernardeschi 5,5), Locatelli 5 (’66 Arthur 5,5), Bentancur 6,5 (’90 Rabiot s.v), Mckennie 5,5, Dybala 5 (’90 Kulusevski s.v), Morata 5 (’74’ Kean 5,5).