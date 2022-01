Calciomercato Juventus, flop totale e addio | Assalto dalla Liga

Calciomercato Juventus, il nome del difensore figurerebbe nella lista degli obiettivi. I bianconeri lo valutano 12 milioni.

Non c’è solo Morata nel mirino del Barcellona. Il club catalano potrebbe presto tornare bussare alle porte della Juventus anche per quanto riguarda un possibile innesto in difesa. Al Camp Nou è infatti appena iniziato il “casting” per un terzino sinistro. Diversi sono i nomi al vaglio del direttore sportivo Alemany e dell’allenatore Xavi: una lista in cui spunta a sorpresa anche quello del bianconero Alex Sandro. E il laterale brasiliano non è certo un incedibile dopo le prestazioni deludenti dell’ultimo periodo.

Una su tutte, quella offerta recentemente contro l’Inter nella finale della Supercoppa Italiana, quando fu proprio un suo clamoroso errore a generare il gol vittoria dei nerazzurri siglato da Sanchez all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro obiettivo del Barça

Secondo il noto quotidiano sportivo spagnolo Marca, da Barcellona l’intenzione è quella di chiudere già in questa settimana l’operazione terzino. Si pensa anche ad Alex Telles del Manchester United, a Mazraoui e Tagliafico dell’Ajax. E due papabili potrebbero essere anche Azpilicueta e Gayà, ma si tratta di due giocatori che difficilmente si muoveranno prima dell’estate. Ecco perché saltata improvvisamente fuori l’idea Alex Sandro.

Tuttavia, il problema è che la Juventus dovrà prima trovare un sostituto per dare il via libera alla cessione del brasiliano. Inconcepibile pensare di finire la stagione con il solo Pellegrini, ancora acerbo a certi livelli. Ad ogni modo il prezzo del cartellino di Alex Sandro, il cui contratto è in scadenza nel 2023, è al momento di 12 milioni di euro.