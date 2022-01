Calciomercato Juventus, colpaccio last minute | “Sgarbo” a Mou

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero messo nel mirino un profilo che piace molto a Mourinho e alla sua Roma.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono a caccia di nuovi talenti e stando alle indiscrezioni di ‘asromalive.it’ nei piani della dirigenza bianconera ci sarebbe un obiettivo “comune” ai giallorossi. Si parla di un centrocampista molto interessante in arrivo dalla Premier League. Dopo i tanti tentativi, non certamente fortunati, per profili del calibro di Zakaria e Loftus Cheek, la dirigenza bianconera avrebbe identificato in Douglas Luiz il rinforzo giusto in mediana. Il centrocampista brasiliano che sta facendo molto bene con l’Aston Villa potrebbe arrivare in prestito.

La Juventus mette nel mirino Douglas Luiz | Può arrivare in prestito

Il giocatore è anche un obiettivo dei giallorossi ma specialmente di Mourinho che conosce molto bene la Premier League e intravede nel brasiliano le caratteristiche giuste per un rinforzo in mediana. Ma come dicevamo poc’anzi, anche la Juventus si sarebbe aggiunta al corteggiamento tanto da valutarne l’acquisto immediato in prestito ma solo ad una reale condizione.

I bianconeri arriverebbero a chiudere il centrocampista brasiliano solo in caso in cui, l’altro brasiliano, cioè Arthur dovesse passare definitivamente all’Arsenal, dato che i Gunners lo stanno monitorando molto da vicino. La partenza del giocatore dipenderà anche dai potenziali colpi in entrata. Ma Douglas Luiz rimane una pista percorribile data anche la giovane età, il giocatore è un classe 1998 e con un grande margine di crescita.