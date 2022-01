Calciomercato Juventus, la cura Allegri funziona: doppia firma a sorpresa

Calciomercato Juventus, fino a pochi mesi fa sembravano fuori dal progetto. Ora invece si parla addirittura di rinnovo.

Nel calcio, si sa, tutto può cambiare alla velocità della luce. E ciò che appariva sicuro ieri, oggi potrebbe non esserlo già più. Figurarsi domani. Certezze granitiche, insomma, poche. E nella ricostruzione in atto in questo momento all’interno della Juventus sembrano non essercene moltissime, soprattutto per quanto riguarda le possibili cessioni. E qualcuno che fino a poche settimane fa era considerato con un piede e mezzo fuori dalla Continassa, adesso potrebbe tornare a far parte del progetto.

Stiamo parlando di Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, due giocatori che nella scorsa stagione erano stati mandati in prestito in giro per l’Italia e l’Europa. Ma che oggi, con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, stanno avendo la fatidica seconda chance.

Calciomercato Juventus, De Sciglio e Rugani verso la permanenza

Secondo il Corriere dello Sport, non è assolutamente detto che il futuro di De Sciglio sia lontano da Torino. Lo era fino a qualche mese fa, ma le ultime prestazioni del terzino ex Milan avrebbero fatto ricredere il tecnico livornese. Il difensore va a scadenza nella prossima estate, ma si starebbe valutando un possibile rinnovo.

Discorso diverso invece per Rugani, il cui contratto scade a giugno 2024. Anche lui ha risposto presente nelle ultime partite quando è stato chiamato in causa da Allegri e sta facendo di tutto per convincere il club a non cederlo. Rugani e De Sciglio dunque in odor di addio? No, per adesso si va verso un’altra direzione.