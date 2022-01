Calciomercato Juventus, Mancini premia la linea verde bianconera

E’ lecito attendersi delle mosse di calciomercato da parte della Juventus negli ultimi giorni di gennaio? Facciamo il punto della situazione.

Si continua a guardare ai possibili innesti nella squadra di Allegri nel corso dei prossimi giorni, e non si escludono delle cessioni che possano alleggerire il monte ingaggi. Tuttavia non si può non sottolineare come non ci saranno rivoluzioni all’interno della rosa juventina. La strategia della società è quella di cercare rinforzi di qualità, ma anche di dare sempre più spazio ai giovani italiani. Una linea verde “premiata” anche dalle scelte del ct della nazionale azzurra Mancini.

Calciomercato Juventus, Mancini chiama in nazionale Pellegrini e Fagioli

Nell’elenco di Roberto Mancini compaiono infatti diversi giocatori bianconeri ma ci sono due nomi nuovi come quelli di Luca Pellegrini e Nicolò Fagioli, quest’ultimo di proprietà della Juventus ma in prestito alla Cremonese. Dove sta facendo vedere grandi cose, tant’è che il ct vuole vederlo all’opera da vicino in questo stage della nazionale. Un calciatore sul quale i bianconeri puntano molto per il futuro, il suo rientro alla base nella prossima stagione è pressochè certo.

Anche Luca Pellegrini è cresciuto tantissimo nel corso di questa stagione e si sta giocando il posto alla pari sulla sinistra con Alex Sandro. La volontà del club è quella di dargli sempre più spazio e magari affidargli la fascia da titolare indiscusso nella prossima stagione.