Calciomercato Juventus, assalto immediato a Kessié | Milan spalle al muro

Calciomercato Juventus, irruzione per Kessié: ci sarebbero stati dei contatti con il Milan per tastare sin da subito la situazione.

Non solo Vlahovic. In questi frenetici giorni che ci separano alla fine della sessione di calciomercato, la Juventus è chiamata anche a dare una scossa al proprio centrocampo, che anche contro il Milan ha evidenziato lacune tecniche e strutturali importanti.

E proprio un possibile colpo dai rossoneri potrebbe rappresentare la panacea di uno dei mali inguaribili della “Vecchia Signora”. Secondo quanto riportato da SerieAnews.com, infatti, i bianconeri avrebbero riallacciato i contatti per Franck Kessié, per capire la fattibilità di un’operazione già nel mercato di gennaio. Ricordiamo che l’ivoriano, per il quale sembrava essersi scatenata una vera e propria asta internazionale, aveva catalizzato le attenzioni di alcuni tra i top club a livello europeo, ma prima il Tottenham, poi lo stesso United così come il Psg, al momento, non hanno ancora affondato il colpo.

Calciomercato Juventus, contatti per Kessié: il Milan è a un bivio

Ricordiamo che il contratto de “Il Presidente” scade nel 2022, e fino ad ora l’ex Atalanta non ha aperto alla possibilità di accettare il rinnovo messo sul piatto da Maldini, che ha proposto al calciatore un quadriennale a circa 6,6-5 milioni di euro, a fronte di una richiesta da almeno 8 milioni di euro. Ma Kessié ora come ora rischia di ritrovarsi con il classico cerino in mano: sedotto ed abbandonato dalle big europee, e ancora recalcitrante a dire sì al Milan, che comunque attribuisce all’ivoriano un ruolo importante nel proprio progetto tecnico, ma non tale da assecondarne in toto le richieste economiche. Ecco perché la Juve sarebbe ritornata a sondare esplorativamente la situazione: nel caso in cui partissero Arthur o Bentancur…