Calciomercato, il Newcastle gela la Juve: 40 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, il blitz del Newcastle cambia le carte in tavola: la rivelazione dell’Equipe che fa saltare il banco.

Sono diversi i profili attenzionati dalla Juventus per rimpolpare la propria mediana, ma tanto, se non tutto, passerà da quelle cessioni che la “Vecchia Signora” sarà in grado di imbastire.

Ramsey è considerato pur sempre un esubero, me per adesso il gallese ha rifiutato le varie offerte ricevute, dalla Premier. Per Arthur si è materializzato l’interessamento dell’Arsenal, con i Gunners che avrebbero già trovato un accordo di massima con il brasiliano, ma al momento la Juve, che non ha ancora in mano un sostituto dell’ex Barça ed è poco stuzzicata dall’offerta messa sul piatto dai Gunners, non ha dato il via libera. Chiaramente le idee per un’eventuale sostituzione non mancano: si va da Nandez, a Zakaria, passando per Bruno Guimarães. Profili diversi, per costi e per caratteristiche: il brasiliano del Lione sarebbe il preferito, ma il club transalpino lo valuta almeno 40 milioni di euro, ed avrebbe dalla sua un’offerta da capogiro da parte del Newcastle.

Calciomercato Juventus, offertona del Newcastle per Bruno Guimarães

Secondo quanto riferito da “L’Equipe“, i Magpies nella giornata di martedì avrebbero formalizzato l’offerta da 40 milioni di euro al Lione, con la speranza di provare ad imprimere una svolta nella trattativa in tempi relativamente brevi. Guimarães, dal canto suo, fa gola anche a diversi club di Premier League, che al momento, però, hanno effettuato solo qualche timido sondaggio esplorativo per tastare la situazione. Diverso è il caso del Newcastle, che ha rotto gli indugi avanzato un’offerta concreta, mettendo sul piatto un’offerta per il calciatore quattro volte superiore rispetto alla cifra percepita attualmente.