Calciomercato Juventus, accordo totale per Vlahovic | Le cifre dell’affare

Calciomercato Juventus, finalmente Vlahovic: l’accordo per il bomber è stato trovato. Ecco tutte le cifre dell’affare.

Finalmente Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo della Fiorentina ormai è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus, dopo le parole di Pradè che de facto ha aperto le porte ad un addio del serbo a stretto giro di posta.

Dopo l’intesa raggiunta dalla “Vecchia Signora” con l’entourage del serbo, sulla base di un quinquennale a circa 7 milioni di euro a stagione, è arrivato anche il contatto ufficiale tra i due club. Secondo quanto riferito da Michele Criscitiello, infatti, l’accordo con la Fiorentina sarebbe stato trovato sulla base di un’offerta complessiva da 70 milioni di euro, di cui tre di bonus.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, non solo Dybala | Altro scippo di Marotta

I bianconeri hanno rotto gli indugi e hanno deciso di anticipare la concorrenza già a gennaio, per evitare l’insorgere di aste in estate. A questo punto, si potrebbe riaprire in maniera importante la pista Morata-Barcellona, che fino a questo momento era stata “accantonata”. Accelerazione improvvisa della Juve, che vuole chiudere l’affare in tempi relativamente brevi, senza aspettare l’ultimo giorno di mercato. Il primo mattone della nuova Juve sta per essere messo: il dopo Ronaldo si chiama Dusan Vlahovic. Manca sempre meno per l’annuncio ufficiale ormai…