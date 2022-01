Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Dybala: sfida da capogiro con l’Inter

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala sembra sempre più lontano. Intanto sarebbe già stato scelto il sostituto. E’ sfida all’Inter

L’inserimento del Liverpool è solamente l’ultima voce che gira attorno al nome di Dybala. L’attaccante argentino, in scadenza, non ha ancora rinnovato. E fin quando non ci sarà una comunicazione ufficiale queste continui inserimenti ci saranno sempre. Veri o non veri non è facile a sapersi. La cosa certa è ancora la firma non c’è stata.

La Juventus, comunque, incontrerà l’agente del calciatore il prossimo mese di febbraio. Si spera in un avvicinamento tra le parti anche se non sarà facile. Soprattutto dopo l’arrivo di Vlahovic, che andrà a prendere 7 milioni all’anno, Dybala vorrà un ritocco sostanzioso dell’ingaggio. Non è chiaro quali siano le reali intenzioni bianconere sotto questo aspetto. Ma in ogni caso, Cherubini, si sta muovendo anche mettendo in preventivo un possibile addio. Un nome c’è già sul taccuino del direttore bianconero.

Calciomercato Juventus, ecco l’erede di Dybala

Secondo quanto spiegato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, che è intervenuto a Juventibus, Cherubini ha in mente di sfidare l’Inter nella corsa a Raspadori. L’attaccante del Sassuolo è uno degli elementi attenzionati per la prossima stagione qualora non ci fosse il rinnovo della Joya. Sul quale, ricordiamo, qualche settimana fa ha iniziato a muoversi anche l’Inter con quel Marotta che ha dimostrato anche con la Juve di essere un mago dei colpi a parametro zero.

Stavolta si spera possa prendere un clamoroso “due di picche” e virare su Raspadori. Perché con poche discussioni al momento parliamo di due profili completamente diversi. L’argentino può fare la differenza. L’italiano sta dimostrando di essere un buon giocatore con margini di crescita. Ma il livello è un altro.