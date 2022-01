Calciomercato Juventus, la cessione si complica | Tre “no” come risposta

Il calciomercato della Juventus in questi ultimi giorni della sessione invernale vede il club bianconero molto attivo tra acquisti e cessioni.

L’ultima settimana di mercato, con il campionato fermo, concentra l’attenzione di tutti sulle mosse di una Juventus che è pronta ad accogliere nuovi volti nella sua rosa. Ci saranno però anche delle partenze e quella prevista è quella di Aaron Ramsey. Che ha trovato pochissimo spazio nel corso di questa stagione. Ormai ai margini della squadra, non rientra nei piani di Allegri che ha dato il via libera alla sua partenza. Il suo futuro pare essere in Premier League, ma per adesso la situazione non si è sbloccata.

Calciomercato Juventus, Ramsey continua a rifiutare destinazioni

Il tempo stringe per cedere il calciatore gallese. Che sa benissimo di essere sulla lista dei partenti in casa Juventus, ma continua a rifiutare possibili destinazioni. Come ha sottolineato il giornalista Nicolò Schira su Twitter l’ex Arsenal è stato cercato da Burnley, Newcastle e Crystal Palace. Ma ha rifiutato tutte e tre le proposte che gli sono arrivate.

A pochi giorni dal gong di questa finestra di trasferimenti invernali la Juventus spera di riuscire a trovare una nuova collocazione a Ramsey, che è ambito appunto da club di Premier League pronti ad affidargli una maglia da titolare. Per adesso però manca l’accordo per concretizzare la sua cessione.