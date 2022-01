Calciomercato Juventus, agente in arrivo | Incontro e firma

Calciomercato Juventus, l’agente del bomber è in arrivo in città. Oggi ci sarà l’incontro con la dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, finalmente ci siamo. L’agente di Vlahovic è arrivato direttamente dalla Serbia e oggi Ristic incontrerà finalmente la dirigenza bianconera. Come scrive ‘Calciomercato.it’, per il pomeriggio ci sarà, infatti, l’incontro tra le due parti. Come sappiamo Vlahovic sarà il prossimo colpo in attacco della Juventus, il bomber mancante di Allegri. Ora è tutto reale e a pochi giorni dalla chiusura del mercato di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, regista da sogno per Allegri: doppia opzione

Ristic in Italia, oggi incontro con la Juventus

Il bomber è dunque ad un passo dalla firma e già a fine settimana potrebbe svolgere le rituali visite mediche per poi aggiungersi al gruppo di Allegri, infatti di oggi potrebbe esserci già la firma che lo legherà alla Juventus con un contratto di 7 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto l’erede di De Ligt | Colpaccio in Serie A

Tanti tifosi sognano già l’approdo in Champions League e idealizzano una formazione tipo con il serbo in campo al fianco di Paulo Dybala che si spera sarà partner del bomber, ormai ex viola, per lungo tempo. Sul futuro della Joya si avrà certezza solo a febbraio quando il giocatore e il suo entourage s’incontreranno per parlare del futuro dell’attaccante argentino e sul possibile rinnovo del contratto che andrà in scadenza proprio a giugno.