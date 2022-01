Calciomercato Juventus, visite e firma per Vlahovic | Cambia la data

Calciomercato Juventus, Vlahovic sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della “Vecchia Signora”: cambia la data delle visite.

Dusan Vlahovic può considerarsi virtualmente un nuovo calciatore della Juventus. Dopo aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina, infatti, i bianconeri hanno formalizzato anche quello – ormai messo in ghiaccio da tempo – con l’entourage del serbo, al quale andranno circa 10 milioni di euro lordi di commissione.

L’operazione con i Viola, invece, è stata conclusa sulla base di una valutazione da 75 milioni di euro totali ( 67 milioni più bonus). Un vero e proprio exploit che ha permesso a “Madama” di sbaragliare la concorrenza, rappresentata soprattutto dall’Arsenal, club al quale Vlahovic non ha mai risposto. E ora sono pronte a spalancarsi per il gigante classe ‘2000 le porte della Continassa: a mister 17 reti in campionato è demandato il compito di risollevare le sorti di un attacco che ha fatto una fatica bestiale in questa prima parte di stagione a trovare la via del goal.

Calciomercato Juventus, la data delle visite mediche di Vlahovic

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, le visite mediche dell’attaccante sono in programma già domani, e non sabato come inizialmente si ipotizzava: Vlahovic sbarcherà a Torino nelle prossime ore per sottoporsi agli esami strumentali di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per quattro anni e mezzi, e grazie al quale dovrebbe percepire 7 milioni di euro a stagione. Cifre da capogiro, per un attaccante da capogiro: manca ormai poco, l’attesa sta per finire. Vlahovic sta per diventare ufficialmente il nuovo attaccante della Juventus.