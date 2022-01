Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | L’annuncio social che fa sognare

Calciomercato Juventus, i tifosi sognano il Pogback: il siparietto social che accende le fantasie dei bianconeri.

Come una presenza fantasmatica che continua ad aleggiare senza soluzioni di continuità nell’orbita Juventus, Paul Pogba potrebbe ritornare nel luogo e nella squadra che più di ogni altro ne hanno esaltato qualità. Se fino a poco tempo l’operazione Pogback sembrava utopistica e lontana anni luce dal potersi concretizzare, nelle ultime ore le parole del giornalista di goal.com Romeo Agresti hanno riacceso fari importanti attorno a quella che può essere considerata una pazza idea di fine mercato.

Facciamo ordine. Il “Polpo” ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Manchester United, sebbene i “Red Devils” abbiano provato a lusingare il transalpino con un’offerta contrattuale da capogiro. Per la mezzala sembrano oggi profilarsi solo due strade: posto che un suo possibile approdo al Real Madrid è ormai da escludere, visti i pessimi rapporti che intercorrono tra Raiola e Florentino Perez e, più in generale, alla luce della politica aziendale dei Blancos tesa ad un abbassamento dell’età media della rosa, a contendersi Pogba sono il Psg e la Juventus. Difficile per i bianconeri poter competere con i parigini, ma non impossibile: tutto potrebbe dipendere dalla eventuali cessioni last minute che Cherubini riuscirà ad ultimare in questi ultimi giorni che si preannunciano assolutamente al cardiopalma. Ramsey percepisce 7 milioni di euro annui, idem Arthur (più o meno). Inoltre, per Bentancur l’opzione Aston Villa non è ancora da escludere in toto, sebbene nelle ultime ore siano stati registrati dei rallentamenti a riguardo.

Calciomercato Juventus, sogno Pogback: spunta un annuncio social

Che a Pogba l’opzione Juve piaccia e non poco non lo scopriamo di certo ora. I segnali social sono inequivocabili, così come le attestazioni di affetto dei supporters bianconeri. L’ultima, in ordine di tempo, quella del suo ex compagno Claudio Marchisio, la cui risposta ad un post sibillino del “Polpo” ha scatenato le fantasie dei tifosi, che hanno preso d’assalto i social per invocare il grande ritorno del figliol prodigo. “Boom boom boom” la risposta di Marchisio: che si possano creare i presupposti per un’incredibile bomba di mercato last minute? I tifosi lo sperano, e in fondo…anche Pogba.