Calciomercato, Vlahovic sta per firmare: “Ecco perché abbiamo scelto la Juventus”

Calciomercato Juventus, le parole del bomber serbo non lasciano indifferenti i tanti tifosi, ecco cosa ha detto.

Calciomercato Juventus, Dusan Vlahovic non ha mai desistito dall’idea di scegliere la Juventus per il suo futuro e le sue parole all’agente lo confermano. Un amore viscerale per la maglia bianconera.

Vlahovic infatti ha sempre e solo scelto la Juventus. La conferma arriva direttamente dal suo agente. Come dice Paolo Aghemo, che avrebbe avuto modo di parlare direttamente con l’agente del giocatore, Rustic, Vlahovic ha sempre voluto la Vecchia Signora: “Abbiamo avuto modo di parlare con l’agente di Dusan Vlahovic e quando abbiamo chiesto “perché la Juventus?”, lui ha risposto: “Perché la Juve è la Juve”.

Vlahovic innamorato della Juventus

Parole che raccontano tutto. Vlahovic ha sempre amato i colori bianconeri e non l’ha mai nascosto. Tanto che avrebbe deciso di rifiutare qualsiasi altra offerte possibile pur di raggiungere la destinazione bianconera. Il suo arrivo sotto la Mole arriva in uno dei momenti migliori.

C’è bisogno dei gol del bomber e lui farà di tutto per mettersi agli ordini del mister Allegri. Vlahovic ha già la mentalità vincente, quella giusta per fare parte di un team glorioso come la Vecchia Signora è. Oggi le visite mediche e da domani, finalmente, Vlahovic sarà parte della rosa di Allegri.