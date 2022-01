Calciomercato Juventus, irruzione lampo | Asta furiosa per Bentancur

Calciomercato Juventus, le ultima novità sul centrocampista bianconero, oggetto del desiderio di diversi club. Asta furiosa!

Dusan Vlahovic ha apposto la firma sul suo contratto, con l’annuncio ufficiale del club bianconero arrivato nel tardo pomeriggio. Tuttavia, in casa Juventus le manovre di mercato non sono di certo finite qui, e potrebbero portare a risvolti importanti a stretto giro di posta.

Fari accesi sulla questione centrocampo, sia in entrata che in uscita. Posto che gli addii di Arthur e Ramsey, per una serie di motivi, sono da escludere è Rodrigo Bentancur che sta attirando su di sé i fari di diversi top club. Nelle ultime ore il pressing dell’Aston Villa è ritornato prepotentemente in auge, con i The Villans che si sarebbero spinti a mettere sul piatto 20 milioni di euro più bonus. L’accordo con l’uruguayano non sarebbe lontano, con l’ex Boca che avrebbe le porte ad un addio immediato alla Juventus. Impiegato a corrente alternata da Allegri, il centrocampista si è reso protagonista di una prima parte di stagione tutt’altro che entusiasmante, mettendosi in mostra positivamente soltanto nell’ultima gara di campionato contro il Milan. Tuttavia, la telenovela Bentancur è ben lungi dal concludersi, e potrebbe arricchirsi di una nuova puntata a stretto giro di posta.

Calciomercato Juventus, su Bentancur piomba anche il Lione: i dettagli

Come riportato dal The Athletic, infatti, nelle ultime ore si sarebbe interessato al centrocampista della Juventus anche il Lione, alla ricerca di un sostituto di Bruno Guimarães, approdato al Newcastle per una cifra complessiva che, compresi i bonus, si aggira sui 50 milioni di euro. Il club francese avrebbe individuato in Bentancur e in Lo Celso le due pedine su cui puntare per rimpinguare un reparto privo del suo punto di riferimento tecnico e carismatico, e in queste ore avrebbe allacciato i contatti sia con la Juve che con il Tottenham. Se con gli Spurs potrebbe essere imbastita un’operazione sulla base di un prestito con riscatto vincolato, con la “Vecchia Signora” si dovrà procedere inevitabilmente ad un’operazione a titolo definitivo, con i soldi ricavati da Bruno Guimarães che, alla fine, potrebbero rivelarsi funzionali all’assalto dell’uruguagio, per sostituire il quale Cherubini ha messo gli occhi da tempo su Nahitan Nandez.