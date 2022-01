Calciomercato Juventus, bomba Dybala | “Blitz smentito”

Calciomercato Juventus, il tormentone legato al possibile addio del fantasista argentino è destinato a monopolizzare le prossime settimane.

Mandato in soffitta per qualche giorno grazie all’arrivo di Dusan Vlahovic, il tormentone Dybala è destinato a monopolizzare le prossime settimane in casa Juventus. Il club bianconero ha garantito che discuterà del rinnovo dell’attaccante argentino tra febbraio e marzo. Ma non sono in pochi ad ipotizzare un suo possibile addio dopo che la società ha investito così tanto per portare a Torino l’ormai ex gioiello della Fiorentina.

L’agente del calciatore ha già fatto intendere di puntare ad un miglioramento consistente dell’attuale contratto. La dirigenza juventina però è di diverso avviso. Vuole giocare al ribasso e ragiona di cifre che le altre pretendenti garantirebbero – e supererebbero – senza alcun problema. Si è parlato dell’Inter, ad esempio. C’è chi dice che l’assalto dell’ex dirigente bianconero Marotta sia già partito da tempo.

Calciomercato Juventus, nessuna trattativa con il City

Ma gli ammiratori di Dybala sono sparsi anche in giro per l’Europa. Uno dei suoi fan più sfegatati sarebbe Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. Ci sono anche loro nella lista delle squadre che si fionderebbero sul fantasista sudamericano se sono dovesse concretizzarsi il rinnovo con la Juventus. Nelle ultime ore si è discusso di un interesse da parte dei Citizens, che avrebbero offerto 10 milioni al giocatore.

Trattativa però smentita da Luca Momblano, durante il suo intervento a Juventibus. Il giornalista ha negato il blitz degli inglesi, citando alcune fonti vicini allo stesso club.