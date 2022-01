Calciomercato Juventus, “colpaccio” last minute | Ritorno di fiamma improvviso

Calciomercato Juventus, colpaccio last minute: c’è il ritorno di fiamma improvviso che potrebbe dare una svolta alla sua stagione

L’infortunio di Federico Chiesa aveva dato la sensazione che la sua partenza potesse essere messa in ghiaccio. Senza andare a trovare un sostituto dell’esterno che a Roma ha chiuso in anticipo la sua stagione.

Ma così potrebbe anche non essere. Certo, il calciomercato si chiude lunedì e allora le possibilità di trovare un accordo sono comunque minime. Ma Dejan Kulusevski rimane comunque in uscita. E secondo quanto riportato da TuttoSport nelle ultime ore c’è stato un ritorno di fiamma sul giocatore che potrebbe salutare per sei mesi e poi tornare carico in bianconero all’inizio del prossimo campionato. Anche perché a quanto pare la Juve ha aperto al prestito.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal su Kulusevski

L’Arsenal sarebbe tornato alla carica. Con Mikel Arteta che non ha mai lasciato andare in maniera definitiva il profilo dello svedese. Dalla Premier League si è fatto avanti anche l’Everton, ma è una destinazione che Kulusevski non sembra gradire. Discorso diverso se i Gunners decidessero di affondare il colpo entro lunedì, giorno di chiusura delle trattative. Un prestito secco fino al 30 giugno per giocare con continuità. Anche perché l’arrivo di Vlahovic potrebbe anche far cambiare ad Allegri il sistema di gioco, dando poco spazio agli esterni offensivi, e magari scendere in campo sempre con il 4-4-2 dove Dybala affiancherà il serbo che è a Torino per le visite mediche.

Ci sarebbe poco spazio quindi per Dejan. Che adesso valuta questa prospettiva. Pochi giorni e si saprà la verità.