Calciomercato Juventus, se lo prende Conte | Blitz last minute

Calciomercato Juventus, arrivano conferme dall’Inghilterra: il Tottenham sta per formulare un’offerta per il calciatore bianconero.

Alla Continassa oggi è il Vlahovic Day. Nel quartier generale bianconero i riflettori sono interamente puntati sul centravanti serbo, pronto a legarsi alla Vecchia Signora per le prossime quattro stagioni. Un acquisto di enorme portata, impensabile fino a poco tempo fa, che rilancia le ambizioni della Juventus non solamente in ottica quarto posto. Ora però viene il difficile. Non resta molto tempo, infatti, per definire le cessioni.

In origine, i primi a lasciare Torino sarebbero dovuti essere Arthur e Ramsey. Diversi erano i club interessati al gallese e al brasiliano ma entrambe le trattative sembrerebbero naufragate. A questo punto non è da escludere che i due centrocampisti continuino a vestire la maglia bianconera almeno fino alla prossima estate.

Calciomercato Juventus, gli Spurs fanno sul serio per Kulusevski

Con le valigie in mano restano dunque Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski: anche lo stesso Massimiliano Allegri avrebbe dato l’ok per la loro partenza. L’uruguagio è vicinissimo all’Aston Villa: in giornata dovrebbe pervenire l’offerta ufficiale dall’Inghilterra. Anche lo svedese potrebbe tuttavia raggiungerlo presto in Premier League. Oltremanica parlano di un interesse del Tottenham di Antonio Conte. Il tecnico salentino vuole provare a rilanciare un calciatore che a Torino sta deludendo.

Secondo The Athletic, l’intenzione degli Spurs è quella di chiudere nelle prossime ore per l’attaccante di origine macedone che in principio pare fosse stato offerto alla Fiorentina come possibile contropartita per Vlahovic. Si sta ragionando sull’ipotesi prestito, con la Juventus che starebbe spingendo per inserire l’obbligo di riscatto.