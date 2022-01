Calciomercato Juventus, “rottura Dybala-dirigenza” | Futuro già deciso

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala è ciò che in questo momento interessa più ai tifosi, ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala in bianconero sempre di più appeso ad un filo. La Joya, come sappiamo, andrà in scadenza proprio a giugno e a febbraio dovrebbe esserci l’incontro decisivo per stabilire la sua possibile permanenza in bianconero ma stando all’indiscrezione del giornalista Ilario Di Giovambattista che a ‘Radio Radio’ ha lanciato una letterale bomba.

Secondo il giornalista, infatti, il futuro della Joya non sarà in Europa ma in direzione Milano. Una nuova coppia d’attacco dell’Inter che sarà formata da Paulo Dybala e Scamacca. Questa la grande indiscrezione lanciata dal giornalista in radio. Un’eventualità che non farebbe, di certo, felice tutti i tifosi bianconeri, visto che Paulo è un loro beniamino e praticamente il capitan futuro della Juventus.

Dybala all’Inter insieme a Scamacca | La bomba di mercato

Non solo Dybala quindi. Ma anche l’altro obiettivo offensivo dei bianconeri, Scamacca. Un inedita coppia d’attacco che poteva essere bianconera ma che, secondo il giornalista, sarà la nuova coppia d’attacco dell’Inter nel prossimo anno. In questa eventualità i nerazzurri cederebbe Lautaro all’estero andando a tesserare il numero 10 bianconero a parametro zero.

Queste le parole del giornalista Ilario Di Giovambattista, a ‘Radio Radio’: “A me risulta che Paulo Dybala sia diretto verso Milano e che ci andrà a parametro zero per formare una coppia di attacco con Scamacca all’Inter. A quel punto, quindi, l’Inter cederebbe Lautaro Martinez per fare cassa. Ai nostri esperti risulta che ci sia stato un durissimo scontro tra gli agenti di Dybala e la Juventus e, dunque, che sia una situazione insanabile. Oltre all’Inter, attenzione anche al Liverpool“.