Calciomercato Juventus, ecco il primo addio: affare in chiusura | Spunta la data

Calciomercato Juventus, ecco il primo addio dopo l’arrivo di Vlahovic. Spunta la data per il colpo di un club di Serie A

L’arrivo di Dusan Vlahovic ha scombinato i piani per chi al momento occupa dei posti nel reparto avanzato della Juventus. Una situazione che fino a una settimana fa era impronosticabile e che invece adesso è diventata realtà.

Lo spazio sarà ancora minore per qualcuno e, il primo nome che viene in mente, ovviamente è quello del brasiliano Kaio Jorge che secondo quanto spiegato da Gianluca di Marzio dovrebbe lasciare la società torinese dopo soli sei mesi dal suo arrivo. Andrà a giocare con continuità. O almeno si spera per lui. Ma così dovrebbe essere: perché fondamentalmente è quello che vuole Massimiliano Allegri che più più volte ha spiegato che avrebbe voluto trattenere il giocatore. Ma adesso anche il tecnico ha capito che non gli avrebbe potuto regalare il minutaggio che il brasiliano merita. Insomma, meglio lasciarlo partire. E tra oggi e domani si dovrebbe chiudere.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, salta il rinnovo: “C’è la Juve in agguato”

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge a Salerno

Davanti a tutti ci dovrebbe essere la Salernitana. La squadra del presidete Iervolino e del direttore sportivo Sabatini sta cercando di rinforzarsi per centrare una salvezza che appare difficile. Dopo averci provato per Diego Costa – affare che non si farà – l’esperto dirigente ha virato verso Kaio Jorge. Dovrebbe essere un’operazione in prestito senza diritto né obbligo di riscatto. Anche perché la Juve crede nelle qualità del calciatore e lo vuole tenere.

Andrà a “farsi le ossa” in Campania Kaio. Giocherà al fianco di Ribery e proverà a salvare i granata. Un addio che come detto non era preventivato. Ma il colpaccio Vlahovic ha cambiato tutto. In bene, ovviamente.