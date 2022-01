Juventus-Vlahovic, visite mediche in corso

Juventus-Vlahovic, il sogno è realtà: l’ex attaccante della Fiorentina è a Torino e sta sostenendo le visite mediche. Il colpaccio è servito.

Il sogno adesso è realtà. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. L’ormai ex attaccante della Fiorentina è arrivato a Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà alla formazione bianconera.

Un colpaccio quello di Cherubini che si assicura uno degli attaccanti più forti in questo momento e che può solamente crescere nel corso degli anni. Nel giorno del suo compleanno – auguri, Dusan, per le 22 candeline – il serbo cambia maglia e diventa juventino. Un colpo pesantissimo che apre degli scenari importanti anche per questa stagione, con la Juve che rientra clamorosamente in corsa per un posto nella prossima Champions League. Anzi, adesso è la favorita, dopo l’Inter, per essere nelle prime quattro alla fine del campionato.