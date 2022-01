Calciomercato Juventus, assist dell’ex | 60 milioni per il doppio addio

Calciomercato Juventus, non solo Kulusevski: sta succedendo tutto in queste ore clamorosamente infuocate. Li vuole il grande ex.

Chi pensava che il mercato della Juventus potesse essersi fermato all’acquisto di Dusan Vlahovic, rimarrà deluso. I bianconeri puntano ad ottimizzare al meglio le uscite, con le quali dare l’assalto a Denis Zakaria, con il cui entourage sarebbe già stato trovato un’intesa di massima.

In queste ore, a candidati più credibili a partire sono Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Per lo svedese è forte l’interessamento del Tottenham, con gli Spurs che sarebbero arrivati ad offrire 30 milioni di euro, ma imbastendo l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, laddove i bianconeri chiederebbero un obbligo. I contatti tra le parti procedono spediti, e la sensazione è che alla fine la quadra possa trovarsi. Restando sul fronte uscite, a tenere banco è anche la questione legata al centrocampista ex Boca, per il quale potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Leggi anche –> Calciomercato, capolavoro Juventus: colpaccio last minute | C’è l’accordo

Calciomercato Juventus, il Tottenham vuole anche Bentancur: ecco l’offerta

Secondo quanto riportato da Sky, infatti, nelle ultime ore ha fatto irruzione anche il Tottenham che, rispetto all‘Aston Villa, club che precedentemente sembrava molto vicino all’uruguayano, avrebbe messo sul piatto un’offerta diversa dal prestito, sempre sui 30 milioni di euro. La partita è ancora aperta e si attendono sorprese nell’immediato, ma Paratici è intenzionato a regalare a Conte due colpi prima della chiusura ufficiale delle negoziazioni. Occhio anche al Lione, che, facendo leva sui soldi ricavati dalla cessione di Bruno Guimarães, potrebbe affondare il colpo da un momento all’altro.