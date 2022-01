“Solo cash”: l’annuncio di mercato che gela la Juventus

Negli ultimi giorni di calciomercato la Juventus è stata grande protagonista con quello che si può già considerare il colpo dell’anno.

L’arrivo di Dusan Vlahovic rappresenta un nuovo punto di partenza per la società bianconera, a caccia di un attaccante capace di essere l’erede di Cristiano Ronaldo dal punto di vista realizzativo. Certamente la rosa di Allegri ha bisogno di essere ancora ringiovanita e rinforzata, ma i tifosi possono rimanere tranquilli.

Non ci sono dubbi sulla volontà della Juventus di tornare a lottare per lo scudetto e per un cammino importante in Europa. Per questo motivo è lecito attendersi ancora delle mosse di mercato, se non adesso nel corso della prossima estate.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, Vlahovic è ufficiale: le cifre

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, rotti gli indugi: affare da 31 milioni di euro

Calciomercato Juventus, il Cagliari non ha intenzione di mollare Nandez

A centrocampo qualche movimento dovrà per forza di cose arrivare in futuro. Ramsey è in uscita, e in ogni caso la Juve cerca nuove pedine per dare linfa alla mediana. C’è un giocatore che piace in particolare ed è Nandez del Cagliari. Il centrocampista sudamericano ormai da tempo ha un rendimento costante in serie A e ha il vantaggio di poter giocare in più posizioni del campo. Rinforzo perfetto, dunque, ma come spiega la Gazzetta dello Sport il Cagliari non ha alcuna intenzione di accettare delle offerte relative al prestito oneroso del giocatore. I sardi del resto hanno investito una ventina di milioni di euro e non vogliono privarsi di uno dei loro migliori giocatori considerata anche la posizione di classifica. Uno come Nandez al Cagliari serve come il pane per arrivare alla salvezza, per cui del suo futuro potrebbe semmai riparlarsene in estate.