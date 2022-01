Calciomercato Juventus, addio immediato: 33 milioni | C’è un solo ostacolo

Calciomercato Juventus, addio immediato per una cifra che dovrebbe essere attorno ai 33 milioni di euro. Ci sarebbe solamente un ostacolo

L’arrivo di Dusan Vlahovic ha sicuramente “scosso” l’ambiente bianconero. In positivo, ovviamente. E ha aperto anche a delle possibili operazioni di mercato dell’ultimo minuto che sembravano in congelatore, soprattutto dopo l’infortunio di Chiesa che ha chiuso in anticipo la propria stagione.

Bene, il serbo invece ha cambiato le carte in tavola. E adesso la Juve vuole andare all-in anche per quanto riguarda le uscite. Il nome che sembra realmente in uscita proprio in questi giorni è quello di Dejan Kulusevski: l’esterno svedese non ha mai convinto Massimiliano Allegri che lo ha utilizzato davvero il minimo indispensabile. Una situazione che potrebbe ripetersi anche nella seconda parte di stagione. Allora, una cessione, appare difficile sì perché il tempo stringe, ma non impossibile.

Calciomercato Juventus, Kulu verso il Tottenham

Sul giocatore come si sa da un poco c’è soprattutto il Tottenham di Paratici e di Antonio Conte. Il tecnico italiano si aspetta un colpo lì davanti, un esterno offensivo da impiegare nel caso anche come seconda punta. Il profilo preso in questione è quello di Kulusevski, ovviamente, che la Juve potrebbe lasciar partire proprio negli ultimi giorni di mercato. La trattativa, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, potrebbe decollare. Anche se i bianconeri avrebbero messo dei paletti.

No al prestito con diritto di riscatto, sì al prestito oneroso (si parla di una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro), con l’obbligo garantito a 30 milioni. Le condizioni sono queste. E la Juve non vuole fare un passo indietro.