Calciomercato, capolavoro Juventus: colpaccio last minute | C’è l’accordo

Calciomercato, capolavoro della Juventus che potrebbe chiudere in queste ore per un nuovo innesto. C’è l’annuncio di Sky

Capolavoro. Capolavoro. La Juventus non si ferma. E potrebbe chiudere nelle prossime ore per un colpo importantissimo in mezzo al campo. Qualcosa che non sembrava immaginabile. Ma l’annuncio di Sky è assai importante e potrebbe dare una svolta alla stagione della squadra di Massimiliano Allegri.

Bene. Ecco quello che ha appena spiegato con un tweet Fabrizio Romano: “La Juventus spinge per ingaggiare subito Denis Zakaria. Colloqui in corso nelle ultime ore con il Borussia Moenchengladbach e con i nuovi agenti del calciatore. Le trattative sono in corso per cercare di chiudere un accordo negli ultimi minuti. La società bianconera ha fatto la propria offerta”.

Calciomercato, colpo Zakaria per la Juventus

Insomma, un colpaccio delle ultime ore. Sul centrocampista svizzero in tempi non sospetti si sono mosse tante squadre. In Serie A ci ha provato fortemente la Roma. All’estero le migliori squadre di Premier League e della Liga. Ma una svolta alla questione – che sembrava chiusa con Zakaria che si sarebbe dovuto muovere solamente alla fine della stagione – potrebbe arrivare nelle prossime ore. Con Cherubini che sembra davvero avere accelerato sul nome del centrocampista che il prossimo 30 giugno va in scadenza e che ha deciso di non rinnovare il proprio accordo con la società tedesca.

Sarebbe un colpaccio clamoroso. Sarebbe un altro colpo in questo mese di gennaio che potrebbe reamente anche cambiare gli obiettivi di questa stagione. Il campionato appare andato, ma con Vlahovic e Zakaria la Juventus diventerebbe una delle squadre che si potrebbero iscrivere alla corsa alla Champions League. Con un poco di fortuna tutto è realmente possibile.

Infine: notizia arrivata qualche istanti fa. Secondo Agresti di goal.com, la Juventus avrebbe trovato l’accordo con il giocatore. Si aspetta solamente il via libera da parte del Borussia.