Calciomercato Juventus, via in due | In arrivo almeno 60 milioni

Manca davvero poco e poi il calciomercato della Juventus si concluderà. C’è ancora spazio però per alcune operazioni per i bianconeri.

Siamo giunti ormai alle ultime battute dei trasferimenti invernali con il club bianconero che è riuscito ad aggiudicarsi un pezzo da novanta come Dusan Vlahovic. Un investimento davvero importante dal punto di vista economico. Anche per questo motivo ora bisogna guardare anche alle cessioni.

Alleggerire il monte ingaggi e allo stesso tempo riuscire a recuperare delle risorse economiche è l’obiettivo dei dirigenti e qualcosa si sta muovendo in tal senso.

Un doppio affare all’orizzonte potrebbe esserci con il Tottenham di Antonio Conte, che è pronto a pescare rinforzi proprio dalla squadra bianconera. E’ forte infatti l’interesse degli Spurs per l’attaccante esterno svedese Kulusevski, per il quale come scrive Fabrizio Romano su Twitter potrebbe arrivare un accordo per un prestito con riscatto obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni.

Tottenham and Juventus now in advanced talks for Kulusevski on loan with buy option to become mandatory if certain conditions will be reached ⚪️ #THFC

The buy clause could be linked to Champions League next season and number of appearences. Value now discussed – Juve want €40m. pic.twitter.com/cpv0I7AGEx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2022