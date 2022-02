Calciomercato Juventus, scelto il dopo Alex Sandro | Erede in Serie A

Calciomercato Juventus, il suo nome è già sull’agenda del direttore sportivo Cherubini. A giugno partirà l’assalto.

Si è appena chiuso un calciomercato scoppiettante, forse uno dei più emozionanti degli ultimi anni per i tifosi della Juventus. La Vecchia Signora stavolta ha fatto la parte del leone e non a caso è stata promossa a pieni voti da tutti gli addetti ai lavori.

Non solo i bianconeri sono usciti rafforzati dall’ultima sessione, ma hanno fatto pure in tempo a disfarsi di quei giocatori che erano ormai diventati degli esuberi a tutti gli effetti. Via Kulusevski, Bentancur e Ramsey in un colpo solo. Sembrava complicatissimo poterli salutare già a gennaio. Ed invece il direttore sportivo Cherubini ce l’ha fatta, riuscendo finanche ad ammortizzare l’enorme cifra spesa per arrivare all’acquisto principe, quello di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Ora la parola passa al campo. I nuovi arrivati dovranno dimostrare sul rettangolo di gioco come la società ci abbia visto lungo quando ha deciso di investire su di loro.

Calciomercato Juventus, Cambiaso obiettivo concreto per l’estate

La ciliegina sulla torta però non c’è stata sul fronte entrate. Qualcuno pensava potesse essere Nahitan Nandez del Cagliari, ma non è stato trovato l’accordo con il club sardo per il passaggio in bianconero del nazionale uruguagio. Un altro obiettivo di Cherubini era fornire a Massimiliano Allegri un’alternativa ad Alex Sandro sull’out sinistro difensivo, visto che né il brasiliano né il giovane Pellegrini stanno entusiasmando.

Di mercato torneremo a parlarne in estate. Però: la #Juve lavora per bloccare #Cambiaso? Sì. Monitora la situazione #Zaniolo? Sì, assolutamente. Prenderà un altro cc? Sì, assolutamente bis. Ora, però, pensiamo al calcio giocato 😬 — Romeo Agresti (@romeoagresti) February 1, 2022

Ed è per questo che il direttore sportivo ha appuntato un nome sul suo taccuino, quello di Andrea Cambiaso del Genoa. Cercato da più squadre già in questa finestra di mercato, il classe 2000 è uno degli obiettivi per la prossima estate. A riportarlo è anche il giornalista Romeo Agresti sul suo profilo twitter.