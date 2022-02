Calciomercato Juventus, gong finale | Il voto ai bianconeri

Il calciomercato della Juventus si è concluso alle ore 20 ed è tempo di valutazioni per i trasferimenti invernali dei bianconeri.

Gennaio sembrava dover essere un mese tranquillo dal punto di vista del mercato per la Juve, con la sola uscita di Ramsey in programma. E invece con il passare dei giorni sono arrivati dei colpi molto importanti per il futuro del club torinese. Vlahovic e Zakaria sono destinati a essere dei perni della squadra non solo del presente, ma anche per quella dei prossimi anni.

Le cessioni di Bentancur e Kulusevski al Tottenham consentono di recuperare delle importanti risorse economiche e di non appesantire troppo il bilancio. E’ stato messo a segno anche un colpo di prospettiva prendendo il centrale Gatti dal Frosinone, dove rimarrà in prestito fino al termine della stagione.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, Vlahovic è ufficiale: le cifre

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, rotti gli indugi: affare da 31 milioni di euro

Calciomercato Juventus, gennaio strepitoso: premiata la strategia del club

E allora come bisogna valutare il calciomercato della Juventus? Non ci sono dubbi sul fatto che nel pagellone complessivo della serie A il voto più alto tocca proprio alla dirigenza bianconero. Un nove pieno, quasi la perfezione, per dei movimenti che consentiranno alla squadra di essere più forte e competitiva sia in Italia che in Europa. Vlahovic è il colpo dell’anno e la tifoseria, leggendo i commenti sui social, è molto soddisfatta della strategia societaria e della capacità di riuscire a mettere a segno dei colpi importanti in un tempo ristretto. La ciliegina sulla torta sarebbe stata l’arrivo di un altro centrocampista, ma l’affare Nandez non è decollato. Alla chiusura dei trasferimenti in ogni caso c’è una certezza. Questa Juve può continuare nella sua scalata verso le primissime posizioni della classifica, Allegri ha un organico con più alternative e con un bomber in più davanti che può fare la differenza.