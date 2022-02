Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo | L’annuncio di Pinto

Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo: l’annuncio di Tiago Pinto in conferenza stampa apre a degli scenari importanti la prossima estate

L’apertura di Tiago Pinto è netta. Da conoscitore del mercato il general manager della Roma ha annunciato che il futuro di Nicolò Zaniolo è tutt’altro che deciso. Una situazione che senza dubbio interessa da vicino la Juventus che sul calciatore, da diverso tempo, ci ha messo in maniera importante gli occhi addosso. E che la prossima estate potrebbe cercare un assalto.

“Se posso garantire che Zaniolo resterà? Non posso garantirlo per nessuno” ha spiegato senza troppi giri di parole il gm portoghese che da un anno a questa parte lavora a Trigoria. Un’apertura netta a una possibile cessione, qualora ovviamente arrivasse un’offerta che la società giallorossa ritenesse congrua. Nessuna preclusione verso una partenza quindi, con Cherubini che avrà sicuramente drizzato le antenne ascoltando queste parole. E’ il momento dell’assalto.

Calciomercato Juventus, affondo per Zaniolo

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha ribadito l’interesse bianconero verso il talento della Roma. Adesso le parole di Pinto non possono fare altro che far scattare un assalto per la prossima stagione. Davanti a un’offerta di 40 milioni di euro – ma potrebbero anche non bastare – Tiago Pinto si siederebbe a tavolino per iniziare a discutere. Una vera e propria bomba che scuote comunque l’ambiente della Roma. Anche se ovviamente era prevedibile una possibile uscita di questo genere del dirigente, che sa benissimo che nessuno è intoccabile. E poi in questo momento ci sono gli interessi economici della società da mettere davanti a tutto.