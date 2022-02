Juventus-Verona, ansia Allegri | In quattro non hanno lavorato in gruppo

Juventus-Hellas Verona, per l’allenatore è allarme in difesa contro gli scaligeri. Ecco le ultime novità dalla Continassa.

Finita la scorpacciata di calciomercato, ci si tornerà a concentrare solamente sul campo. Sta per iniziare un mese importantissimo per la Juventus, uno di quelli che potrebbero essere decisivi per il prosieguo della stagione. Domenica i bianconeri, con un Dusan Vlahovic in più, si ritufferanno nel campionato. Li attende la sfida con il Verona allenato da un ex come Igor Tudor. Poi il quarto di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, una competizione che Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di snobbare.

Dopodiché la Vecchia Signora affronterà due partite cruciali. Lo scontro diretto con l’Atalanta per il quarto posto e l’andata dell’ottavo di Champions League con il Villarreal. Appuntamenti a cui i bianconeri non possono assolutamente farsi trovare impreparati.

Leggi anche: Morata, è cambiato tutto: la decisione della Juventus sul riscatto

Juventus-Verona, lavorano a parte Bonucci, Morata e Pellegrini

In attesa che rientrino i nazionali, il tecnico toscano sta cominciando a pensare alla formazione anti-Verona. Intanto non arrivano buone notizie dal centro sportivo. Hanno svolto lavoro personalizzato Bonucci, Morata e Pellegrini: i tre potrebbero dunque non essere disponibili domenica prossima contro gli scaligeri. Stessa cosa per Bernardeschi, alle prese con un affaticamento muscolare. Anche l’ex viola ha lavorato a parte.

La difesa, a questo punto, sarà ancora una volta un rebus. Alex Sandro ha contratto il Covid in nazionale e quasi certamente non sarà del match. Sulla fascia sinistra Allegri potrebbe di nuovo adattare De Sciglio se Pellegrini non dovesse recuperare.