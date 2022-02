Calciomercato, budget illimitato | Offerta monstre e Juventus bruciata

Calciomercato, il budget per la prossima estate appare illimitato. Offerta monstre e Juventus bruciata. E occhio anche alle possibili sorprese

Non si è mosso nella sessione inverale del mercato, anche perché, a dire il vero, la squadra appare realmente competitiva e anche pronta per centrare gli obiettivi della stagione. Certo, il campionato, la Premier League per la precisione, ormai sembra aver preso la strada di Manchester, ma i campioni d’Europa del Chelsea puntano a riconfermarsi in Europa.

I Blues hanno fatto pochi movimenti, e assolutamente minori. Nessun regalo particolare a Tomas Tuchel che sa comunque che con gli uomini che ha a disposizione può dire la propria in questa stagione. L’enorme potenza economica però, la squadra londinese, secondo quanto riportato da The Athletic, verrà messa in campo la prossima estate, quando saranno tre gli obiettivi principali da centrare. Uno, Tchouameni del Monaco, interesserebbe anche a Cherubini.

Calciomercato, Juventus bruciata dal Chelsea

Il nome del talentino francese gira da un poco dalle parti della Continassa. Ma è evidente che se il Chelsea si presentasse con un’offerta monstre, le possibilità per Cherubini sarebbero ridotte al minimo. Davanti a una potenza del calcio mondiale come i Blues, che non vedono la fine del proprio portafoglio, ci sarebbe poco da fare, anche sotto il profilo dell’ingaggio. E, occhio però, perché questa potenza di fuoco potrebbe anche riguardare da vicino la società bianconera, e non di striscio come potrebbe essere in questo caso la trattativa per Tchouameni.

Non va dimenticato che i Blues potrebbero presentarsi a Torino con un’offerta a tre cifre per il cartellino di de Ligt. Il difensore olandese è entrato nel mirino del tecnico tedesco che lo vedrebbe di buon occhio nella propria squadra.