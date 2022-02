Calciomercato Juventus, assalto al gioiello del Milan | Cherubini ci prova

Calciomercato Juventus, Cherubini ha fatto un’offerta: ma per il momento Maldini ha rifiutato. In ballo c’è la situazione rinnovo

Ci ha provato Cherubini. Facendo anche un’offerta. Ma per il momento Paolo Maldini ha detto di no. Ma si apre in questo momento la trattativa per il rinnovo. La Juventus insomma non sembra essere tagliata del tutto fuori.

Certo, la situazione è nelle mani della società rossonera, che possiede il cartellino del giovane Marco Nasti, attaccante della Primavera, che ha una media gol da sogno (va in rete ogni 75 minuti) e che è entrato nel mirino della Juventus. La dirigenza piemontese si è presentata con 500mila euro per il cartellino. Ma il rifiuto è stato netto. E almeno per il momento le porte sono state chiuse in faccia.

Calciomercato Juventus, respinto l’assalto a Nasti

Nasti però va in scadenza nel 2023. Ed è ovviamente aperta la trattativa per il rinnovo. Diciotto anni, in questa stagione ha già timbrato 7 volte in altrettante presenze nel campionato Primavera. Una punta centrale capace di segnare in tutti i modi e che è cresciuta nel settore giovanile del Milan. Insomma, un elemento da seguire da vicino e che potrebbe diventare un crack in futuro. La notizia di questo rifiuto è stata data da tuttomercatoweb, che sottolinea come il calciatore è in attesa di una chiamata da parte di Maldini.